США в рамках соглашения с Вьетнамом оставят пошлины на уровне 20%

Предполагается, что США в рамках соглашения сохранят свои взаимные пошлины на вьетнамские товары на уровне 20%, при этом будут определены товары с нулевой пошлиной. Стороны будут работать над сделкой в «ближайшие недели», затем подготовят его к подписанию, говорится в заявлении.