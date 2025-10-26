Газета
Главная / Экономика /

США в рамках соглашения с Вьетнамом оставят пошлины на уровне 20%

Ведомости

США и Вьетнам согласовали условия соглашения о торговле, в рамках которого Вашингтон сохранит взаимные пошлины на вьетнамские товары на уровне 20%. Об этом Reuters пишет со ссылкой на заявление Белого дома. 

Стороны согласовали рамочные условия соглашения о «взаимной, справедливой и сбалансированной» торговле между двумя странами. Эта сделка, как отмечается в заявлении, предоставит экспортерам обеих стран «беспрецедентный доступ к рынкам друг друга».

Предполагается, что США в рамках соглашения сохранят свои взаимные пошлины на вьетнамские товары на уровне 20%, при этом будут определены товары с нулевой пошлиной. Стороны будут работать над сделкой в «ближайшие недели», затем подготовят его к подписанию, говорится в заявлении.

США также рассчитывают подписать торговое соглашение с Китаем. 15 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что США находятся в торговой войне с КНР, подчеркнув, что пошлины являются ключевым инструментом защиты национальной безопасности. Ранее, 11 октября, он пообещал ввести 100%-ные пошлины на китайские товары.

