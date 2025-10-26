США и КНР приблизились к заключению торговой сделки

Трамп говорил, что на встрече с председателем КНР в первую очередь обсудит проблему фентанила. Президент США обвинил Китай в переправке фентанила через Венесуэлу, чтобы обойти американский и мексиканский контроль в портах, и отметил, что сейчас они платят 20%-ный тариф, что обходится им в миллиарды долларов. Стороны также намерены обсудить вопросы, касающиеся России и Украины.