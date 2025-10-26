Газета
Главная / Экономика /

США и КНР приблизились к заключению торговой сделки

Ведомости

Переговоры между США и Китаем приближают стороны к встрече лидеров и заключению торгового соглашения, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир.

По его словам, второй день торговых переговоров между США и Китаем прокладывает путь к «продуктивной встрече» президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Это, как указал Грир, вселяет надежду на заключение соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

«Я думаю, что мы приближаемся к моменту, когда лидеры проведут очень продуктивную встречу», – сказал Грир (цитата по Reuters).

Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать сою у США

Политика / Международные новости

Трамп утром 26 октября прибыл в столицу Малайзии для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что ​​пятидневное турне американского президента по Азии завершится личной встречей с Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября, напоминает Reuters.

15 октября Трамп заявил, что США находятся в торговой войне с Китаем, подчеркнув, что пошлины являются ключевым инструментом защиты национальной безопасности. Ранее, 11 октября, президента США пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.

Трамп говорил, что на встрече с председателем КНР в первую очередь обсудит проблему фентанила. Президент США обвинил Китай в переправке фентанила через Венесуэлу, чтобы обойти американский и мексиканский контроль в портах, и отметил, что сейчас они платят 20%-ный тариф, что обходится им в миллиарды долларов. Стороны также намерены обсудить вопросы, касающиеся России и Украины.

