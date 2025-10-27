ЦБ прогнозирует устойчивые темпы роста экономики в ближайшие три года
Банк России прогнозирует устойчивый и сбалансированный рост экономики в ближайшие три года, сообщается в опубликованных регулятором основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026-2028 гг.
Целью ДКП Центробанк называет достижение ценовой стабильность. Постоянная публичная количественная цель по инфляции указана в размере 4%. После ее стабилизации ЦБ оценит целесообразность снижения уровня цели, однако это возможно не ранее 2029 г., говорится в документе.
ДКП учитывает решение по ключевой ставке. Банк России сообщил, что требуется 3–6 кварталов, чтобы решения отразились на динамике цен в полной мере. При оценке прогноза ЦБ придает большее значение проинфляционным рискам, подчеркнул регулятор.
Кроме того, обновлены параметры прогнозов базовых и альтернативных сценариев и статистические данные на 18 октября 2025 г. По базовому сценарию годовая инфляция должна снизится до 4-5% уже в 2026 г. Ключевая ставка будет в диапазоне 13-15%. Рост ВВП в 2025–2026 гг. замедлится. Доля инвестиций в ВВП сохранится на высоком уровне.
Совет директоров Банка России на заседании 24 октября опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Такого решения ждал всего один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями».