ЦБ прогнозирует устойчивые темпы роста экономики в ближайшие три года

Кроме того, обновлены параметры прогнозов базовых и альтернативных сценариев и статистические данные на 18 октября 2025 г. По базовому сценарию годовая инфляция должна снизится до 4-5% уже в 2026 г. Ключевая ставка будет в диапазоне 13-15%. Рост ВВП в 2025–2026 гг. замедлится. Доля инвестиций в ВВП сохранится на высоком уровне.