Американские и японские компании подпишут инвестсоглашения на $490 млрд

28 октября президент США Дональд Трамп объявил о первой поставке американских ракет для истребителей F-35, которые поступят в распоряжение сил самообороны Японии. Выступая вместе с премьер-министром Санаэ Такаити, глава государства отметил, что поставки уже одобрены и начнутся на этой неделе, подчеркнув, что они прибудут «раньше срока».