Американские и японские компании подпишут инвестсоглашения на $490 млрд
Корпорации США и Японии совершат сделки о капиталовложениях на общую сумму $490 млрд, рассказал американский министр торговли Говард Латник на встрече с представителями деловых кругов двух стран.
«В ходе сегодняшнего мероприятия будут подписаны соглашения об инвестициях на сумму $490 млрд», – сообщил Латник (цитата по ТАСС). По его словам, сделки будут посвящены энергетической и ядерной сферам, а также производству полупроводников.
Глава минторга США подчеркнул, что компания Westinghouse построит ядерные реакторы на сумму $100 млрд, а корпорация GE Vernova займется малыми модульными реакторами, газовыми и паровыми турбинами и генераторами. Контракт также предполагает сумму в $100 млрд.
