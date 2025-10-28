США впервые поставят Японии ракеты для F-35
Президент США Дональд Трамп объявил о первой поставке американских ракет для истребителей F-35, которые поступят в распоряжение Сил самообороны Японии. Об этом он сообщил во время визита на авианосец USS George Washington на военно-морской базе Йокосука, сообщает Reuters.
Выступая вместе с премьер-министром Санаэ Такаити, Трамп отметил, что поставки уже одобрены и начнутся на этой неделе, подчеркнув, что они прибудут «раньше срока». Американский лидер пошутил, что вести переговоры с японским премьером «непросто», но добавил, что рад сообщить о поставке «первой партии ракет».
Он не уточнил ни тип вооружения, ни его количество, но подчеркнул, что этот шаг символизирует укрепление оборонного сотрудничества между США и Японией.
Ранее Трамп и Такаити подписали соглашение о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов.
Переговоры между Такаити и Трампом прошли 28 октября в Токио. Это была первая встреча японского премьера с главой Белого дома после ее вступления в должность 21 октября. Для Трампа визит стал первым в Японию во время его второго президентского срока. Всего американский лидер посещал страну четыре раза, последний – в 2019 г.