США и Япония подписали соглашение о поставках полезных ископаемых
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о поставках критически важных минералов и редкоземельных элементов. Об этом сообщает Reuters.
Переговоры между Такаити и Трампом прошли 28 октября в Токио. Это была первая встреча японского премьера с главой Белого дома после ее вступления в должность 21 октября. Для Трампа визит стал первым в Японию во время его второго президентского срока. Всего американский лидер посещал страну четыре раза, последний – в 2019 г.
27 октября сообщалось, что Трамп встретился с императором Японии Нарухито. Президент США стал первым иностранным лидером, принятым монархом после восшествия на престол в 2019 г.
Агентство Reuters отмечало, что визит Трампа имеет не только символическое, но и экономическое значение. До этого президент получил от Токио инвестиционные обязательства на сумму $550 млрд в обмен на смягчение американских импортных тарифов. Министр торговли США Говард Латник и его японский коллега Ресэй Акадзава обсудили возможные инвестиции в энергетическую инфраструктуру во время обеда в Токио.
25 октября Трамп также заявлял о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит инициативу в ходе азиатского турне американского президента.