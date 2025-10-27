Трамп встретился с императором Японии Нарухито

Как отмечает агентство, визит Трампа носит не только символический, но и экономический характер. Ранее президент получил от Токио инвестиционные обязательства на сумму $550 млрд в обмен на смягчение американских импортных тарифов. Министр торговли США Говард Латник и его японский коллега Ресэй Акадзава обсуждали возможность инвестиций в энергетическую инфраструктуру во время обеда в Токио.