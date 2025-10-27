Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп встретился с императором Японии Нарухито

Ведомости

Президент США Дональд Трамп встретился с японским императором Нарухито в Токио в рамках своего визита. Он стал первым иностранным лидером, принятым монархом после его восшествия на престол в 2019 г. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, визит Трампа носит не только символический, но и экономический характер. Ранее президент получил от Токио инвестиционные обязательства на сумму $550 млрд в обмен на смягчение американских импортных тарифов. Министр торговли США Говард Латник и его японский коллега Ресэй Акадзава обсуждали возможность инвестиций в энергетическую инфраструктуру во время обеда в Токио.

В преддверии визита в центре Токио усилены меры безопасности – тысячи полицейских патрулируют улицы, а у посольства США был задержан мужчина с ножом, пишет Reuters. На вечер в районе Синдзюку запланирована акция протеста против приезда Трампа.

Саммит АСЕАН стал для Трампа разминкой перед встречей с лидером Китая

Политика / Международные новости

28 октября Трамп проведет переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. По информации источников Reuters, Такаити намерена предложить расширение закупок американских товаров, включая пикапы, сою и газ, а также подписать меморандум о сотрудничестве в судостроении.

Кроме торговых вопросов, в повестку дня войдут вопросы безопасности. Такаити ранее заявила, что правительство планирует ускорить крупнейшее наращивание оборонного потенциала Японии со времен Второй мировой войны.

25 октября Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, если лидер КНДР проявит инициативу во время азиатского турне американского президента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь