Трамп встретился с императором Японии Нарухито
Президент США Дональд Трамп встретился с японским императором Нарухито в Токио в рамках своего визита. Он стал первым иностранным лидером, принятым монархом после его восшествия на престол в 2019 г. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, визит Трампа носит не только символический, но и экономический характер. Ранее президент получил от Токио инвестиционные обязательства на сумму $550 млрд в обмен на смягчение американских импортных тарифов. Министр торговли США Говард Латник и его японский коллега Ресэй Акадзава обсуждали возможность инвестиций в энергетическую инфраструктуру во время обеда в Токио.
В преддверии визита в центре Токио усилены меры безопасности – тысячи полицейских патрулируют улицы, а у посольства США был задержан мужчина с ножом, пишет Reuters. На вечер в районе Синдзюку запланирована акция протеста против приезда Трампа.
28 октября Трамп проведет переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. По информации источников Reuters, Такаити намерена предложить расширение закупок американских товаров, включая пикапы, сою и газ, а также подписать меморандум о сотрудничестве в судостроении.
Кроме торговых вопросов, в повестку дня войдут вопросы безопасности. Такаити ранее заявила, что правительство планирует ускорить крупнейшее наращивание оборонного потенциала Японии со времен Второй мировой войны.
25 октября Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, если лидер КНДР проявит инициативу во время азиатского турне американского президента.