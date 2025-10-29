Набиуллина: резкое снижение ключевой ставки – путь в финансовый кризис
Резкое снижение ключевой ставки может привести к гиперинфляции и финансовому кризису, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
«Способна ли экономика совершить рывок, если принести в жертву ценовую стабильность, дать разогнать инфляции? Да, но на очень короткий период», – сказала она (цитата по «Парламентской газете»).
Политика монетарной накачки спроса, по словам Набиуллиной, гарантированно приведет к стагфляции. Она подчеркнула, что об этом говорит опыт девяностых, а также опыт зарубежных стран.
24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. ЦБ сохранил нейтральный сигнал. Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, говорится в пресс-релизе.
Исходя из прогноза ЦБ по ставке на остаток года к концу 2025 г. она может составить 16–16,5%, заявил «Ведомостям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценке, ЦБ на следующем заседании 19 декабря может снова снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16%. Если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, ЦБ может сохранить ключевую ставку 16,5%, считает Васильев.