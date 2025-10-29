Набиуллина: резкое снижение ключевой ставки – путь в финансовый кризис

Исходя из прогноза ЦБ по ставке на остаток года к концу 2025 г. она может составить 16–16,5%, заявил «Ведомостям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценке, ЦБ на следующем заседании 19 декабря может снова снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16%. Если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, ЦБ может сохранить ключевую ставку 16,5%, считает Васильев.