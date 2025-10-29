Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина: резкое снижение ключевой ставки – путь в финансовый кризис

Ведомости

Резкое снижение ключевой ставки может привести к гиперинфляции и финансовому кризису, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

«Способна ли экономика совершить рывок, если принести в жертву ценовую стабильность, дать разогнать инфляции? Да, но на очень короткий период», – сказала она (цитата по «Парламентской газете»).

Политика монетарной накачки спроса, по словам Набиуллиной, гарантированно приведет к стагфляции. Она подчеркнула, что об этом говорит опыт девяностых, а также опыт зарубежных стран.

24 октября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. ЦБ сохранил нейтральный сигнал. Регулятор будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, говорится в пресс-релизе.

Исходя из прогноза ЦБ по ставке на остаток года к концу 2025 г. она может составить 16–16,5%, заявил «Ведомостям» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценке, ЦБ на следующем заседании 19 декабря может снова снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16%. Если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, ЦБ может сохранить ключевую ставку 16,5%, считает Васильев.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь