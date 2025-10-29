Титов: Китай «без шума и пыли» запустил свою альтернативу SWIFT
Китай запустил собственную систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, которая рассматривается как альтернатива международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT», – пояснил Титов.
По его словам, это альтернатива не в прямом смысле, так как речь идет о расчетах в цифровом юане. Но она вполне пригодна для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему.
Титов рассказал, что цифровой юань представляет собой токен, обращающийся в государственном блокчейне Китая. Его выпускает Народный банк Китая, контролируя весь оборот, а доступ клиентов обеспечивают коммерческие банки и лицензированные операторы. Международные шлюзы соединяют инфраструктуру между участниками системы.
Renminbi Digital пока действует ограниченно, но уже доступна в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и ряде государств СНГ. По данным Титова, в 2025 г. через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем $90 млрд.
«Постепенный переход международных расчетов в цифровые валюты центральных банков уже на марше», – отметил он.
18 сентября экономисты предупреждали, что санкционные ограничения могут снизить потенциал роста банковской системы в перспективе на 1,5–2 п. п. ВВП ежегодно. Наиболее уязвимыми точками называли ограничение трансграничных платежей, заморозку активов и резервов, а также рост стоимости внешнего и внутреннего заимствования.