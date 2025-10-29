Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Титов: Китай «без шума и пыли» запустил свою альтернативу SWIFT

Ведомости

Китай запустил собственную систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, которая рассматривается как альтернатива международной платежной системе SWIFT. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT», – пояснил Титов.

По его словам, это альтернатива не в прямом смысле, так как речь идет о расчетах в цифровом юане. Но она вполне пригодна для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему.

Титов рассказал, что цифровой юань представляет собой токен, обращающийся в государственном блокчейне Китая. Его выпускает Народный банк Китая, контролируя весь оборот, а доступ клиентов обеспечивают коммерческие банки и лицензированные операторы. Международные шлюзы соединяют инфраструктуру между участниками системы.

Renminbi Digital пока действует ограниченно, но уже доступна в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и ряде государств СНГ. По данным Титова, в 2025 г. через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем $90 млрд.

«Постепенный переход международных расчетов в цифровые валюты центральных банков уже на марше», – отметил он.

18 сентября экономисты предупреждали, что санкционные ограничения могут снизить потенциал роста банковской системы в перспективе на 1,5–2 п. п. ВВП ежегодно. Наиболее уязвимыми точками называли ограничение трансграничных платежей, заморозку активов и резервов, а также рост стоимости внешнего и внутреннего заимствования.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь