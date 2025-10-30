Газета
Международные резервы России за неделю снизились до $731,2 млрд

Ведомости

Международные резервы России на 24 октября 2025 г. составили $731,2 млрд – на $11,2 млрд меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщил Банк России, отметив, что снижение связано преимущественно с отрицательной переоценкой активов.

17 октября 2025 г. объем резервов достигал $742,4 млрд, обновив максимум. До этого наблюдался их устойчивый рост. Так, на 10 октября показатель увеличился до $729,5 млрд, прибавив $7 млрд за счет положительной переоценки. На 3 октября объем резервов оценивался в $722,5 млрд, на 19 сентября – в $712,6 млрд.

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении государства и Центробанка. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.

