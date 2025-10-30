Международные резервы России за неделю снизились до $731,2 млрд

17 октября 2025 г. объем резервов достигал $742,4 млрд, обновив максимум. До этого наблюдался их устойчивый рост. Так, на 10 октября показатель увеличился до $729,5 млрд, прибавив $7 млрд за счет положительной переоценки. На 3 октября объем резервов оценивался в $722,5 млрд, на 19 сентября – в $712,6 млрд.