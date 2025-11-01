Газета
Главная / Экономика /

Россиянам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов за 2024 год

Гражданам России, владеющим недвижимостью, землей и транспортом, необходимо уплатить имущественные налоги за 2024 г. до 1 декабря 2025 г. На это у них остается один месяц, напомнила налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

«Для этого подавать налоговую декларацию физическим лицам не нужно: налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление», – рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

Документы приходят либо по почте, либо в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги».

Налоговое уведомление содержит данные по транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц за 2024 г., а также сведения по НДФЛ для доходов, с которых налог не был удержан ранее. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога варьируются в зависимости от региона, а итоговая сумма может меняться из-за переоценки кадастровой стоимости и предоставленных льгот.

Оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или через «Госуслуги».

С ноября налоговые органы получили право без суда списывать задолженности физлиц. Одновременно упростилось взаимодействие с ФНС через «Госуслуги»: теперь сервис позволяет передавать не только документы, но и сведения, содержащие налоговую тайну.

