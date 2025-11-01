Россиянам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов за 2024 год

Налоговое уведомление содержит данные по транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц за 2024 г., а также сведения по НДФЛ для доходов, с которых налог не был удержан ранее. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога варьируются в зависимости от региона, а итоговая сумма может меняться из-за переоценки кадастровой стоимости и предоставленных льгот.