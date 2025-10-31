Что изменится для россиян в ноябре

Что изменится для россиян в ноябреБрокеры начнут работать по новым стандартам, а нотариусы расскажут о долгах покойников
В России с ноября налоговые органы получат возможность списывать задолженность физлица во внесудебном порядке, а само взаимодействие с ФНС через «Госуслуги» упростится. Нотариусы будут обязаны уведомить наследников о долгах, а не включенные в реестр организации не смогут продавать метанол. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в последнем месяце осени.
Взаимодействие с ФНС через «Госуслуги» упростится
С 1 ноября через «Госуслуги» можно будет передавать не только документы, но и сведения налоговых органов, содержащие налоговую тайну, необходимые для реализации прав и исполнения обязанностей налогоплательщиков. Речь идет, в частности, об информации о приближении срока уплаты налога, возможности заявить налоговые льготы и др. Перечень документов и сведений будет определяться ФНС по согласованию с Минцифры.
Операторы не смогут оказывать услуги абонентам без проверки
В России с апреля этого года операторы связи не могут выдавать российским абонентам более 20 номеров и 10 – иностранцам. До 1 ноября они должны были проверить сведения об абонентах, заключивших договор (до 1 апреля), а также о количестве выделенных каждому из них сим-карт. С 1 ноября операторы больше не смогут оказывать услуги тем абонентским номерам, в отношении которых такая проверка не была проведена.
С 1 сентября в России также запрещено передавать сим-карты третьим лицам, в том числе друзьям или коллегам. Ограничения не касаются оформления номеров для близких родственников и кратковременного предоставления телефона для звонка или выхода в интернет. Мера направлена на борьбу с телефонными мошенниками, которые часто оформляют номера на подставных лиц. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы 30 000–50 000 руб. для физлиц и 100 000–200 000 руб. для юрлиц. За организацию или участие в деятельности по передаче абонентских номеров в обход законодательства РФ грозит уже уголовное наказание.
Нотариусы начнут информировать наследников о долгах
С 24 ноября вступят в силу поправки, которые возложат на нотариусов обязанность направлять запрос о кредитной истории наследодателя и информировать наследников о наличии у него долгов. После получения информации из Центрального каталога кредитных историй нотариус должен в течение трех рабочих дней известить наследников (можно и по адресу электронной почты). Прежде порядок информирования о долгах не был определен и наследники порой узнавали о них уже после вступления в наследство. Теперь же информирование нотариуса позволит принимать более взвешенное решение о вступлении в наследство или отказе от него.
Вступит в силу новый стандарт работы брокеров с клиентами
С 5 ноября заработают новые правила работы брокеров с клиентами. В частности, брокеры должны будут уведомлять о рисках, связанных со сложными финансовыми инструментами. Кроме того, ужесточаются требования к квалификации сотрудников: они должны иметь образование не ниже среднего, а сам брокер обязан проводить их регулярное обучение. Стандарт также устанавливает 16 видов сделок, по которым проводится тестирование неквалифицированных ивесторов.
Мигранты в Москве и области должны встать на учет
Трудовые мигранты, законно находящиеся на территории Москвы и Подмосковья на 1 сентября и не состоящие на миграционном учете, обязаны до 30 ноября обратиться в уполномоченную организацию для постановки на него. Это требование предусмотрено в рамках эксперимента по обязательной регистрации приезжих из безвизовых стран через приложение «Амина», который стартовал в этих двух регионах 1 сентября.
Зарегистрироваться в приложении должны иностранцы, которые впервые въехали с трудовыми целями, а также те, кому необходимо продлить регистрацию и трудовые договоры. Через приложение нужно будет уведомлять о месте проживания. Нарушение условий мониторинга будет грозить включением сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц. Использование «Амины» должно заменить действующий порядок миграционного учета.
Не включенные в реестр компании не смогут продавать метанол
С 1 ноября запрещается оборот метанола компаниями и ИП, которые не включены в соответствующий реестр. Закон о госрегулировании оборота метанола вступил в силу с сентября и, среди прочего, запретил розничную продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей, в том числе дистанционным способом. Участники оборота были обязаны до 1 ноября отправить сведения для включения в специальный реестр. Новые компании и ИП при выходе на рынок должны будут сделать это в течение пяти рабочих дней. Кроме того, закон предусматривает, что сделки по обороту метанола заключаются в простой письменной форме с указанием реестрового номера. Заключенные без соблюдения этого требования договоры будут признаваться ничтожными.
Налоговые долги спишут во внесудебном порядке
С 1 ноября вступит в силу закон, который позволяет налоговым органам автоматически списывать задолженность гражданина, если она им не оспаривается. Уведомление будет отражаться на едином налоговом счете (ЕНС) физлица. Он, в свою очередь, сможет подать возражения, заблокировав возможность списать задолженность без решения суда. Взыскиваться долг будет в установленной законом последовательности: сначала из средств на счетах и наличных денег, а затем за счет имущества.
Минфин отмечал, что требования налоговых органов о взыскании задолженности с граждан являются, как правило, бесспорными: в среднем суды рассматривали по 6 млн заявлений в год и лишь 5% вынесенных судебных приказов в последующем отменялись. При этом институт внесудебного взыскания налоговых долгов существовал в России и раньше, но распространялся только на организации и ИП.
В Бурятии и Забайкалье возобновится запрет на майнинг
Запрет на майнинг цифровой валюты (в том числе на участие в майнинг-пуле) будет возобновлен в ряде районов и территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В соответствии с принятым в 2024 г. законом, в этих трех регионах до 2031 г. майнинг запрещается в период пикового потребления: с 15 ноября по 15 марта. Еще в десяти регионах аналогичный запрет был введен с 1 января 2025 г. по 15 марта 2031 г. В их числе Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области.