Что изменится для россиян в ноябре

С 24 ноября вступят в силу поправки, которые возложат на нотариусов обязанность направлять запрос о кредитной истории наследодателя и информировать наследников о наличии у него долгов. После получения информации из Центрального каталога кредитных историй нотариус должен в течение трех рабочих дней известить наследников (можно и по адресу электронной почты). Прежде порядок информирования о долгах не был определен и наследники порой узнавали о них уже после вступления в наследство. Теперь же информирование нотариуса позволит принимать более взвешенное решение о вступлении в наследство или отказе от него.