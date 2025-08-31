Что изменится для россиян в сентябре

С 1 сентября в Москве и Московской области начнется эксперимент по обязательной регистрации трудовых мигрантов из безвизовых стран через приложение «Амина» (доступно только в RuStore). Зарегистрироваться в приложении нужно будет как тем иностранцам, кто впервые въехал с трудовыми целями, так и тем, кому необходимо продлить регистрацию и трудовые договоры. Через приложение нужно будет уведомлять о месте проживания. Нарушение условий мониторинга будет грозить включением сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц. Использование «Амины» должно заменить действующий порядок миграционного учета. Урегулировать свое правовое положение иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в этот реестр, должны до 10 сентября.