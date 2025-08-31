Что изменится для россиян в сентябре

Что изменится для россиян в сентябреОбязательная предустановка Max, запрет рекламы VPN и «вторая рука» для клиентов банков
В России с сентября умышленный поиск экстремистских материалов будет грозить штрафами, а предустановка мессенджера Max на гаджеты станет обязательной. Для борьбы с мошенниками вводится период охлаждения на кредиты свыше 50 000 руб., а клиенты банков смогут через сервис «второй руки» назначать доверенное лицо, которое сможет отклонять подозрительные операции. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в начале осени.
За поиск экстремистских материалов введут штрафы, а рекламу VPN-сервисов запретят
С 1 сентября вступит в силу закон, вводящий административную ответственность за умышленный поиск в интернете материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним. За это будет грозить штраф 3000–5000 руб.
Кроме того, вводятся штрафы и за рекламу сервисов обхода блокировок: для физлиц они составят 50 000–80 000 руб., для должностных лиц – 80 000–150 000 руб., а для юрлиц – 200 000–500 000 руб. Использование же таких сервисов при совершении преступлений теперь будет считаться отягчающим обстоятельством.
Иноагентам полностью запретят ведение просветительской деятельности
С 1 сентября в отношении граждан и организаций, признанных иностранными агентами, вводится полный запрет на осуществление просветительской и образовательной деятельности. Прежде ограничение касалось работы с несовершеннолетними. Помимо этого запрещается получение иноагентами муниципальной финансовой поддержки и включение их в реестр социально ориентированных НКО.
Будет запрещена реклама на сайтах нежелательных и экстремистских организаций
С начала месяца будет запрещено распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими, запрет распространяется в том числе и на Instagram и Facebook (обе принадлежат Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В Госдуме заявляли, что мера направлена на пресечение обогащения владельцев таких площадок, осуществляющих «провокационную деятельность и недоброжелательные действия» по отношению к РФ и гражданам страны.
Предустановка Max и RuStore на гаджеты станет обязательной
Одновременно на всех устройствах на iOS и HyperOS (Xiaomi) необходимо будет предустанавливать отечественный магазин приложений RuStore – прежде он ставился только на гаджетах, работавших на Android и HarmonyOS.
Передача сим-карты третьим лицам будет запрещена
С 1 сентября запрещено передавать сим-карты третьим лицам, в том числе друзьям или коллегам. Ограничения не касаются оформления номеров для близких родственников и кратковременной передачи телефона для звонка или выхода в интернет. Мера направлена на борьбу с телефонными мошенниками, которые часто оформляют номера на подставных лиц. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы 30 000–50 000 руб. для физлиц и 100 000–200 000 руб. для юрлиц.
За организацию или участие в деятельности по передаче абонентских номеров в обход законодательства РФ грозит уже уголовное наказание. За организацию – штраф до 700 000 руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет, за участие – штраф до 300 000 руб., принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Кроме того, россияне смогут оформить через «Госуслуги» или МФЦ самозапрет на оформление новых сим-карт и отказаться от получения массовых вызовов.
Вводится период охлаждения перед выдачей кредита свыше 50 000 руб.
С начала осени потребительские кредиты и займы на сумму от 50 000 до 200 000 руб. будут становиться доступными для использования лишь через четыре часа после подписания договора, а на сумму более 200 000 руб. – через 48 часов. В период охлаждения клиент вправе отказаться от заемных средств. Ограничения не распространяются на займы, сумма которых не превышает 50 000 руб., а также на образовательные, ипотечные и автокредиты.
Заработает сервис «второй руки»
Еще одной мерой защиты от мошенников с 1 сентября станет сервис «второй руки» от ЦБ. С его помощью россияне смогут назначать уполномоченное лицо для подтверждения или отклонения некоторых банковских операций по переводу и снятию наличных. Таким лицом можно назначить родственника или друга, но не человека, причастного к экстремистской деятельности или терроризму. Клиент при заключении соглашения с банком сам выбирает, какие операции и вклады требуют подтверждения.
Навязывание потребителям допуслуг запретят
С 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг без их согласия. Теперь такие услуги можно будет предложить только при наличии письменного согласия клиента, а автоматическая установка галочек или иных отметок о согласии не будет считаться действительным подтверждением. Кроме того, дополнительные услуги нельзя будет предлагать с момента заключения договора на основные товары или услуги. Если оплата за навязанные услуги была произведена без согласия клиента, то он имеет право отказаться от них и вернуть деньги.
Размер пособий для беременных студенток вырастет
С начала осени будет повышен размер пособий по беременности и родам женщинам, которые учатся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Выплаты вырастут до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают имеющие на них право женщины. Прежде пособие выплачивалось в размере стипендии и не превышало 23 000 руб., теперь его средний размер превысит 90 000 руб.
Стартует эксперимент по учету мигрантов через приложение «Амина»
С 1 сентября в Москве и Московской области начнется эксперимент по обязательной регистрации трудовых мигрантов из безвизовых стран через приложение «Амина» (доступно только в RuStore). Зарегистрироваться в приложении нужно будет как тем иностранцам, кто впервые въехал с трудовыми целями, так и тем, кому необходимо продлить регистрацию и трудовые договоры. Через приложение нужно будет уведомлять о месте проживания. Нарушение условий мониторинга будет грозить включением сведений об иностранце в реестр контролируемых лиц. Использование «Амины» должно заменить действующий порядок миграционного учета. Урегулировать свое правовое положение иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в этот реестр, должны до 10 сентября.
Разместить объявление смогут только гостиницы с записью в реестре
С 1 сентября размещать информацию о гостиничных услугах в сервисах объявлениях и соцсетях можно будет только с интернет-ссылкой на запись в реестре классифицированных средств размещения. Владельцы ресурсов будут обязаны проверять соответствие предоставляемой на сайте информации и записи в реестр.
Также с начала осени в ряде регионов РФ (включая Крым, Краснодарский край, Дагестан, Ленобласть и др.) стартует эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов. В рамках него владельцы всех гостевых домов на территории регионов-участников должны будут подать документы для их включения в реестр средств размещения. Завершить регистрацию необходимо до 2026 г., с января деятельность не внесенных будет запрещена.