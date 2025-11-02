Россия возобновила поставки винограда из Грузии

В августе стало известно, что Россия за январь – июль 2025 г. втрое увеличила закупки свежего винограда из Китая, при этом поставки изюма уменьшились в 17 раз. По данным китайской статистики, поставки свежего винограда оценили в $28,5 млн – в 3,1 раза больше, чем годом раньше. Рост поставок винограда позволил России подняться с 8-го места в топ-5 крупнейших импортеров китайской продукции, наряду с Вьетнамом ($81,5 млн), Киргизией ($46,2 млн), Индонезией ($41,6 млн) и Таиландом ($41,4 млн).