Россия возобновила поставки винограда из Грузии

Россия возобновила импорт винограда из Грузии в сентябре, поставки зафиксированы впервые после декабря прошлого года, передает «РИА Новости» со ссылкой на таможенную статистику республики.

В сентябре РФ закупила у Грузии виноград на $688 000. По данным таможни, поставки в денежном выражении увеличились по сравнению с прошлым годом почти на 8%. Всего Тбилиси экспортировал эту продукцию в другие страны на $749 500, что делает Россию крупнейшим импортером с долей в 92%, отмечает агентство. 

В августе стало известно, что Россия за январь – июль 2025 г. втрое увеличила закупки свежего винограда из Китая, при этом поставки изюма уменьшились в 17 раз. По данным китайской статистики, поставки свежего винограда оценили в $28,5 млн – в 3,1 раза больше, чем годом раньше. Рост поставок винограда позволил России подняться с 8-го места в топ-5 крупнейших импортеров китайской продукции, наряду с Вьетнамом ($81,5 млн), Киргизией ($46,2 млн), Индонезией ($41,6 млн) и Таиландом ($41,4 млн).

