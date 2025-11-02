Госдолг Великобритании стал самым высоким среди стран с развитой экономикой

Газета цитирует экономистов, по опасениям которых Великобритания может оказаться близка к «роковой петле», когда высокие расходы по долгу и низкий рост доходов вынудят повысить налоги для обслуживания этого долга. Это нанесет ущерб экономике и приведет к еще большему повышению налогов, объясняют эксперты.