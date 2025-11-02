Госдолг Великобритании стал самым высоким среди стран с развитой экономикой
Государственный долг Великобритании стал самым высоким среди всех экономик развитых стран, сообщила газета The Telegraph. Госдолг королевства равен 2,9 трлн фунтов стерлигов ($3,8 трлн), что практически составляет 100% ВВП страны.
По данным исследования Oxford Economics, с 2005 по 2025 г. задолженность выросла почти втрое. Такой госдолг обходится правительству в 100 млрд фунтов стерлингов ежегодных процентных выплат.
Газета цитирует экономистов, по опасениям которых Великобритания может оказаться близка к «роковой петле», когда высокие расходы по долгу и низкий рост доходов вынудят повысить налоги для обслуживания этого долга. Это нанесет ущерб экономике и приведет к еще большему повышению налогов, объясняют эксперты.
20 сентября 2024 г. Управление национальной статистики сообщало, что уровень госдолга Великобритании достиг 100% ВВП по результатам августа. Это был рекордный показатель с 1961 г. Объем чистых заимствований госсектора Великобритании (разница между доходами и расходами) составил 13,73 млрд фунтов стерлингов.