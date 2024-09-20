Госдолг Великобритании достиг 100% ВВП впервые с начала 1960-х годов
Уровень государственного долга Великобритании достиг 100% ВВП по результатам августа этого года, следует из данных Управления национальной статистики. Это рекордный показатель с 1961 г.
Объем чистых заимствований госсектора Великобритании (разница между доходами и расходами) составил 13,73 млрд фунтов стерлингов. Показатель выше на 4,3% по сравнению с августом прошлого года. Объем заимствований с начала финансового года составил 64,1 млрд фунтов. Это больше прогноза Управления бюджетной ответственности на 6,2 млрд.
Без учета Банка Англии долг за прошлый месяц составил 92% ВВП, что на 5 процентных пунктов больше, чем на конец августа 2023 г. В чистой стоимости активов госсектора без учета банков на конец августа 2024 г. наблюдается дефицит в размере 727,6 млрд фунтов стерлингов. Это на 119,8 млрд больше, чем на конец августа 2023 г.
В июле министр финансов Великобритании Рейчел Ривз, вступая в должность, заявила, что экономика Соединенного Королевства находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Ривз в своем выступлении сообщила, что новое правительство Великобритании намерено сотрудничать с бизнесом, не повышая ставки по национальному страхованию, подоходному налогу и НДС. Она также предложила разблокировать крупные жилищные проекты, которые застряли на стадии разработки.