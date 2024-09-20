Госдолг Великобритании достиг 100% ВВП впервые с начала 1960-х годов

Без учета Банка Англии долг за прошлый месяц составил 92% ВВП, что на 5 процентных пунктов больше, чем на конец августа 2023 г. В чистой стоимости активов госсектора без учета банков на конец августа 2024 г. наблюдается дефицит в размере 727,6 млрд фунтов стерлингов. Это на 119,8 млрд больше, чем на конец августа 2023 г.