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Госдолг Великобритании достиг 100% ВВП впервые с начала 1960-х годов

Ведомости

Уровень государственного долга Великобритании достиг 100% ВВП по результатам августа этого года, следует из данных Управления национальной статистики. Это рекордный показатель с 1961 г.

Объем чистых заимствований госсектора Великобритании (разница между доходами и расходами) составил 13,73 млрд фунтов стерлингов. Показатель выше на 4,3% по сравнению с августом прошлого года. Объем заимствований с начала финансового года составил 64,1 млрд фунтов. Это больше прогноза Управления бюджетной ответственности на 6,2 млрд.

Без учета Банка Англии долг за прошлый месяц составил 92% ВВП, что на 5 процентных пунктов больше, чем на конец августа 2023 г. В чистой стоимости активов госсектора без учета банков на конец августа 2024 г. наблюдается дефицит в размере 727,6 млрд фунтов стерлингов. Это на 119,8 млрд больше, чем на конец августа 2023 г.

В июле министр финансов Великобритании Рейчел Ривз, вступая в должность, заявила, что экономика Соединенного Королевства находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Ривз в своем выступлении сообщила, что новое правительство Великобритании намерено сотрудничать с бизнесом, не повышая ставки по национальному страхованию, подоходному налогу и НДС. Она также предложила разблокировать крупные жилищные проекты, которые застряли на стадии разработки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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