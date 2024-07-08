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Министр финансов Британии оценила экономику как худшую со времен Второй мировой

Ведомости

Экономика Соединенного Королевства находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Об этом заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривз, ее слова приводит издание Financial Times.

Глава минфина утверждает, что предыдущее правительство «откладывало и уклонялось» от решений, в результате чего экономика страны оказалась в таком состоянии. «Мы столкнулись с наследием 14 лет хаоса и экономической безответственности, вот почему на выходных я поручила чиновникам казначейства предоставить оценку состояния наших расходов», – добавила она.

Планируется, что анализ «финансового наследия» от консервативного правительства бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака будет опубликован в конце июля. Ривз в своем выступлении сообщила, что новое правительство Великобритании намерено сотрудничать с бизнесом, не повышая ставки по национальному страхованию, подоходному налогу и НДС. Она также предложила разблокировать крупные жилищные проекты, которые застряли на стадии разработки.

5 июля Сунак ушел в отставку. Новым премьер-министром официально стал лидер Лейбористской партии Стармер после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. В тот же день Стармер сформировал новое правительство. Ривз возглавила минфин страны, до этого она занимала должность теневого канцлера казначейства. Издание The Guardian отмечает, что она стала первой женщиной, занявшей пост канцлера впервые за 800 лет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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