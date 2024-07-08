Министр финансов Британии оценила экономику как худшую со времен Второй мировой

5 июля Сунак ушел в отставку. Новым премьер-министром официально стал лидер Лейбористской партии Стармер после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. В тот же день Стармер сформировал новое правительство. Ривз возглавила минфин страны, до этого она занимала должность теневого канцлера казначейства. Издание The Guardian отмечает, что она стала первой женщиной, занявшей пост канцлера впервые за 800 лет.