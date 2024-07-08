Министр финансов Британии оценила экономику как худшую со времен Второй мировой
Экономика Соединенного Королевства находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Об этом заявила министр финансов Великобритании Рейчел Ривз, ее слова приводит издание Financial Times.
Глава минфина утверждает, что предыдущее правительство «откладывало и уклонялось» от решений, в результате чего экономика страны оказалась в таком состоянии. «Мы столкнулись с наследием 14 лет хаоса и экономической безответственности, вот почему на выходных я поручила чиновникам казначейства предоставить оценку состояния наших расходов», – добавила она.
Планируется, что анализ «финансового наследия» от консервативного правительства бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака будет опубликован в конце июля. Ривз в своем выступлении сообщила, что новое правительство Великобритании намерено сотрудничать с бизнесом, не повышая ставки по национальному страхованию, подоходному налогу и НДС. Она также предложила разблокировать крупные жилищные проекты, которые застряли на стадии разработки.
5 июля Сунак ушел в отставку. Новым премьер-министром официально стал лидер Лейбористской партии Стармер после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. В тот же день Стармер сформировал новое правительство. Ривз возглавила минфин страны, до этого она занимала должность теневого канцлера казначейства. Издание The Guardian отмечает, что она стала первой женщиной, занявшей пост канцлера впервые за 800 лет.