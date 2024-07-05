Новый британский премьер сформировал правительство

Главой МИДа назначен Дэвид Лэмми, который также работал в правительстве при Тоне Блэре и Гордоне Брауне. Он занимал пост теневого министра юстиции с апреля 2020 г. Должность министра обороны получил Джон Хили. Аналогичную позицию в теневом кабинете он занимал с 2020 г. Минфин возглавила Рейчел Ривз, бывший теневой канцлер казначейства. Издание The Guardian отмечает, что она стала первой женщиной, занявшей пост канцлера впервые за 800 лет. Пост министра МВД достался Иветт Купер. Она также входила в правительство Брауна в 2007–2010 гг.