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Новый британский премьер сформировал правительство

Назначения уже одобрил король Карл III
Екатерина Щербинина
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер/ Kin Cheung / AP Photo

Лидер лейбористов и новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новый состав правительства страны. Король Карл III одобрил назначения, сообщили в канцелярии премьера.

Вице-премьером стала Анджела Рэйнер, которая ранее занимала пост заместителя Стармера в руководстве Лейбористской партии. С июля 2016 г. она работала теневым министром образования. В апреле 2020 г. при формировании теневого кабинета нового лидера лейбористов Стармера Рэйнер заняла в нем позиции председателя партии и заместителя лидера партии.

Главой МИДа назначен Дэвид Лэмми, который также работал в правительстве при Тоне Блэре и Гордоне Брауне. Он занимал пост теневого министра юстиции с апреля 2020 г. Должность министра обороны получил Джон Хили. Аналогичную позицию в теневом кабинете он занимал с 2020 г. Минфин возглавила Рейчел Ривз, бывший теневой канцлер казначейства. Издание The Guardian отмечает, что она стала первой женщиной, занявшей пост канцлера впервые за 800 лет. Пост министра МВД достался Иветт Купер. Она также входила в правительство Брауна в 2007–2010 гг.

4 июля на парламентских выборах в Великобритании Лейбористская партия получила большинство в палате общин. Предыдущий премьер-министр Риши Сунак объявил о своей отставке на следующий день. Он также покинет должность лидера Консервативной партии. Карл III принял отставку Сунака 5 июля. В этот же день лидер Лейбористской партии Стармер официально занял пост премьер-министра после встречи с королем в Букингемском дворце. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя кадровые перестановки, заявил, что Москва не испытывает оптимизма насчет отношений с Лондоном. По его словам, лейбористы не склонны к гибкости и креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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