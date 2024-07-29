Новый британский министр финансов заявила о «дыре» в бюджете на $28 млрд
Государственные финансы Британии перерасходованы на 22 млрд фунтов стерлингов ($28 млрд) в результате плохого составления бюджета предыдущим правительством консерваторов, заявила новый министр финансов Рейчел Ривз, пишет Reuters.
По словам Ривз, перерасход средств в прошлом и неспособность выделить достаточно ресурсов для выполнения инвестиционных обязательств и требований к государственным службам привели к тому, что в этом финансовом году нехватка средств составит 22 млрд фунтов.
Ривз также объявила о сокращении расходов на 13,5 млрд фунтов стерлингов ($17,3 млрд ) в течение следующих двух лет, чтобы помочь покрыть перерасход. Министр заявила, что приняла независимые рекомендации по повышению заработной платы в государственном секторе. В заявлении, которое критики расценили как попытку проложить путь к будущему повышению налогов, Ривз обвинила бывшее правительство консерваторов в сокрытии истинного состояния государственных расходов и сказала, что ей необходимо принять трудные решения, чтобы предотвратить рост дефицита бюджета на 25% в этом году.
Ривз заявила парламенту, что она утвердит свой первый годовой бюджет 30 октября. В бюджете будут изложены новые налоговые планы и планы расходов, а также свежий набор финансовых и экономических прогнозов.