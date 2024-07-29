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Новый британский министр финансов заявила о «дыре» в бюджете на $28 млрд

Ведомости

Государственные финансы Британии перерасходованы на 22 млрд фунтов стерлингов ($28 млрд) в результате плохого составления бюджета предыдущим правительством консерваторов, заявила новый министр финансов Рейчел Ривз, пишет Reuters.

По словам Ривз, перерасход средств в прошлом и неспособность выделить достаточно ресурсов для выполнения инвестиционных обязательств и требований к государственным службам привели к тому, что в этом финансовом году нехватка средств составит 22 млрд фунтов.

Ривз также объявила о сокращении расходов на 13,5 млрд фунтов стерлингов ($17,3 млрд ) в течение следующих двух лет, чтобы помочь покрыть перерасход. Министр заявила, что приняла независимые рекомендации по повышению заработной платы в государственном секторе. В заявлении, которое критики расценили как попытку проложить путь к будущему повышению налогов, Ривз обвинила бывшее правительство консерваторов в сокрытии истинного состояния государственных расходов и сказала, что ей необходимо принять трудные решения, чтобы предотвратить рост дефицита бюджета на 25% в этом году.

Ривз заявила парламенту, что она утвердит свой первый годовой бюджет 30 октября. В бюджете будут изложены новые налоговые планы и планы расходов, а также свежий набор финансовых и экономических прогнозов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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