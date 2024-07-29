Новый британский министр финансов заявила о «дыре» в бюджете на $28 млрд

Ривз также объявила о сокращении расходов на 13,5 млрд фунтов стерлингов ($17,3 млрд ) в течение следующих двух лет, чтобы помочь покрыть перерасход. Министр заявила, что приняла независимые рекомендации по повышению заработной платы в государственном секторе. В заявлении, которое критики расценили как попытку проложить путь к будущему повышению налогов, Ривз обвинила бывшее правительство консерваторов в сокрытии истинного состояния государственных расходов и сказала, что ей необходимо принять трудные решения, чтобы предотвратить рост дефицита бюджета на 25% в этом году.