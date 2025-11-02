Министр финансов США заявил о рецессии в отдельных секторах экономики
Часть американской экономики находится в рецессии, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNN.
По его словам, экономика США находится в «переходном периоде». Усилия администрации президента Дональда Трампа по сокращению государственных расходов, как указал Бессент, остались «незамеченными», поскольку финансовый год закончился 30 сентября. Это совпало с началом приостановки работы правительства.
Министр добавил, что американская экономика сейчас в «хорошем состоянии», но некоторые секторы «находятся в рецессии». Бессент также призвал снижать ставки по ипотеке, чтобы положить конец «жилищной рецессии».
Федеральная резервная система (ФРС) дважды снижала ставки на 25 базисных пунктов – в сентябре и октябре. В октябре она опустила ключевую ставку до диапазона 3,75–4%. В ФРС тогда отметили, что экономика страны демонстрирует умеренный рост, при этом занятость замедляется, а уровень безработицы слегка вырос, оставаясь низким. Инфляция, по данным ведомства, с начала года повысилась и пока остается выше целевого уровня. Регулятор подтвердил стремление вернуть инфляцию к 2% в долгосрочной перспективе.