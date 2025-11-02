Министр финансов США заявил о рецессии в отдельных секторах экономики

Федеральная резервная система (ФРС) дважды снижала ставки на 25 базисных пунктов – в сентябре и октябре. В октябре она опустила ключевую ставку до диапазона 3,75–4%. В ФРС тогда отметили, что экономика страны демонстрирует умеренный рост, при этом занятость замедляется, а уровень безработицы слегка вырос, оставаясь низким. Инфляция, по данным ведомства, с начала года повысилась и пока остается выше целевого уровня. Регулятор подтвердил стремление вернуть инфляцию к 2% в долгосрочной перспективе.