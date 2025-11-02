Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Министр финансов США заявил о рецессии в отдельных секторах экономики

Ведомости

Часть американской экономики находится в рецессии, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNN. 

По его словам, экономика США находится в «переходном периоде». Усилия администрации президента Дональда Трампа по сокращению государственных расходов, как указал Бессент, остались «незамеченными», поскольку финансовый год закончился 30 сентября. Это совпало с началом приостановки работы правительства.

Министр добавил, что американская экономика сейчас в «хорошем состоянии», но некоторые секторы «находятся в рецессии». Бессент также призвал снижать ставки по ипотеке, чтобы положить конец «жилищной рецессии».

Федеральная резервная система (ФРС) дважды снижала ставки на 25 базисных пунктов – в сентябре и октябре. В октябре она опустила ключевую ставку до диапазона 3,75–4%. В ФРС тогда отметили, что экономика страны демонстрирует умеренный рост, при этом занятость замедляется, а уровень безработицы слегка вырос, оставаясь низким. Инфляция, по данным ведомства, с начала года повысилась и пока остается выше целевого уровня. Регулятор подтвердил стремление вернуть инфляцию к 2% в долгосрочной перспективе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте