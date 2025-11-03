Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Мишустин: доля доллара и евро в торговых расчетах России и КНР снизилась

Ведомости

Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в иностранных валютах, снизились до минимального уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Сотрудничество Москвы и Пекина укрепляется, несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, добавил глава российского правительства. Он напомнил, что страны запускают новые масштабные проекты, в том числе в сфере освоения месторождений нефти и газа, производстве высокотехнологичного оборудования, также происходит кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны. Реализуются совместные программы в авиации и автомобилестроении, добавил Мишустин.

Российский премьер также напомнил, что с 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций, которое должно стимулировать создание совместных предприятий.

Доля расчетов России в долларах и евро по экспортным операциям сократилась до 18%. При этом около 40% внешней торговли ведется в рублях, сообщил в конце октября спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте