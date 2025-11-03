Мишустин: доля доллара и евро в торговых расчетах России и КНР снизилась

Сотрудничество Москвы и Пекина укрепляется, несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, добавил глава российского правительства. Он напомнил, что страны запускают новые масштабные проекты, в том числе в сфере освоения месторождений нефти и газа, производстве высокотехнологичного оборудования, также происходит кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны. Реализуются совместные программы в авиации и автомобилестроении, добавил Мишустин.