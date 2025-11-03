Мишустин: доля доллара и евро в торговых расчетах России и КНР снизилась
Торговые расчеты, которые Россия и Китай проводят в иностранных валютах, снизились до минимального уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
Сотрудничество Москвы и Пекина укрепляется, несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, добавил глава российского правительства. Он напомнил, что страны запускают новые масштабные проекты, в том числе в сфере освоения месторождений нефти и газа, производстве высокотехнологичного оборудования, также происходит кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны. Реализуются совместные программы в авиации и автомобилестроении, добавил Мишустин.
Российский премьер также напомнил, что с 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций, которое должно стимулировать создание совместных предприятий.
Доля расчетов России в долларах и евро по экспортным операциям сократилась до 18%. При этом около 40% внешней торговли ведется в рублях, сообщил в конце октября спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.