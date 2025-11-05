ЦБ Армении шестой раз подряд оставил ставку на уровне 6,75%
Центробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,75% годовых, следует из сообщения регулятора. Решение принято по итогам планового заседания совета.
Текущий уровень ставки действует с 4 февраля, когда она была снижена на 0,25 п. п. Всего в 2024 г. регулятор понижал ставку восемь раз. В 2025 г. ЦБ сохраняет ее неизменной уже шестой раз подряд.
Регулятор отметил, что в III квартале 2025 г. в мировой экономике и основных странах – партнерах Армении сохранялись риски замедления роста спроса при одновременном усилении инфляционного давления.
24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Это четвертое снижение подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка оставалась на уровне 21%. Лишь один из 22 опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидал такого решения регулятора, тогда как 10 предполагали сохранение прежнего уровня «ключа».