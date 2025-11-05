Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ Армении шестой раз подряд оставил ставку на уровне 6,75%

Ведомости

Центробанк Армении сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,75% годовых, следует из сообщения регулятора. Решение принято по итогам планового заседания совета.

Текущий уровень ставки действует с 4 февраля, когда она была снижена на 0,25 п. п. Всего в 2024 г. регулятор понижал ставку восемь раз. В 2025 г. ЦБ сохраняет ее неизменной уже шестой раз подряд.

Регулятор отметил, что в III квартале 2025 г. в мировой экономике и основных странах – партнерах Армении сохранялись риски замедления роста спроса при одновременном усилении инфляционного давления.

24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. Это четвертое снижение подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка оставалась на уровне 21%. Лишь один из 22 опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидал такого решения регулятора, тогда как 10 предполагали сохранение прежнего уровня «ключа».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте