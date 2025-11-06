Банк Англии во второй раз оставил ключевую ставку на уровне 4%
Банк Англии сохранил ключевую ставку в стране на уровне 4%, говорится в заявлении регулятора. Комитет по денежно-кредитной политике принял такое решение второй раз подряд на заседании 5 ноября.
За сохранение ставки проголосовали пять членов комитета. Еще четыре человека посчитали необходимым снизить показатель на 25 процентных пунктов (п. п.), до 3,75%.
По данным Банка Англии, уже три месяца в стране сохраняется годовой уровень инфляции в 3,8%. Целевым для регулятора Великобритании считается показатель 2%. Следующее заседание банка состоится 18 декабря.
В августе банк снизил базовую процентную ставку на 25 б. п. в соответствии с прогнозами (до 4%). Тогда представители регулятора подчеркивали, что существенная дезинфляция за последние два с половиной года позволила пойти на уменьшение показателя. В сентябре ставку сохранили на уровне 4%.