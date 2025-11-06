Банк Англии во второй раз оставил ключевую ставку на уровне 4%

В августе банк снизил базовую процентную ставку на 25 б. п. в соответствии с прогнозами (до 4%). Тогда представители регулятора подчеркивали, что существенная дезинфляция за последние два с половиной года позволила пойти на уменьшение показателя. В сентябре ставку сохранили на уровне 4%.