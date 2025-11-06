Мишустин: в проекте бюджета предусмотрят дополнительную поддержку семей
Правительство РФ предусмотрит в проекте бюджета на три года дополнительную поддержку семьям с детьми и бойцам спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова передает ТАСС.
По словам Мишустина, поправки к проекту бюджета будут скоро утверждены и оперативно направлены в Госдуму.
В частности, кабмин предусмотрел расширение выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка в Дальневосточном ФО, а также на обеспечение отдыха детям, проживающим в арктических регионах. Кроме того, будут увеличены объемы жилищных субсидий военнослужащим, сказал премьер-министр.
Значительный объем средств направят также и на развитие дорожной сети и ремонт региональных и местных дорог, рассказал Мишустин. В бюджете предусмотрено создание студенческих кампусов, а также образовательной и медицинской инфраструктуры Вооруженных сил. Правительство предусмотрело средства на социально-экономическое развитие новых регионов.
14 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил, что семейную налоговую выплату в 2026 г. смогут получить 7,3 млн работающих родителей. Он уточнил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проводиться по ставке 6%.