Поставки СПГ из России в Евросоюз сократились на 7% за 10 месяцев

В то же время поставки СПГ из США и Тринидада и Тобаго в Евросоюз в октябре выросли на 2% по сравнению с сентябрем, достигнув 8,1 млрд кубометров. С начала года импорт газа из этих стран в ЕС увеличился на 61%, составив 73,5 млрд кубометров.