Поставки СПГ из России в Евросоюз сократились на 7% за 10 месяцев
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз (ЕС) с января по октябрь 2025 г. сократились на 6,9% год к году, составив около 16,3 млрд кубометров. Такие данные следуют из расчетов ТАСС на основе статистики аналитического центра Bruegel.
В октябре текущего года объем поставок российского СПГ в ЕС достиг 1,4 млрд кубометров, что на четверть выше показателя сентября, но ниже уровня октября 2024 г., когда было поставлено 1,5 млрд кубометров.
В то же время поставки СПГ из США и Тринидада и Тобаго в Евросоюз в октябре выросли на 2% по сравнению с сентябрем, достигнув 8,1 млрд кубометров. С начала года импорт газа из этих стран в ЕС увеличился на 61%, составив 73,5 млрд кубометров.
За 10 месяцев 2025 г. из Африки в Европу было поставлено 17,2 млрд кубометров СПГ, с Ближнего Востока – 9,5 млрд кубометров. Суммарный импорт сжиженного природного газа странами ЕС в октябре составил 13 млрд кубометров, что на 11% выше значения сентября и на 43% больше, чем в октябре прошлого года. С начала года общий объем закупок СПГ государствами Евросоюза вырос на 29%, достигнув 121 млрд кубометров.
16 октября комитет промышленности и энергетики Европарламента (ЕП) поддержал предложение о поэтапном запрете на импорт российских газа, нефти и нефтепродуктов. При принятии инициативы заключение новых контрактов на поставку газа из РФ будет запрещено с начала 2026 г. Действующие краткосрочные контракты будут выполняться до середины июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2027 г.
19 сентября Еврокомиссия представила проект 19-го пакета санкций. ОН содержит запрет на импорт российского СПГ с января 2027 г., а также ограничения против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах.