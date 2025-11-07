Международные резервы России за неделю сократились до $725,8 млрд
Международные резервы России по состоянию на 31 октября 2025 г. составили $725,8 млрд. Таким образом, показатель снизился за неделю на $5,4 млрд. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.
По данным регулятора, снижение произошло преимущественно из-за отрицательной переоценки.
На 24 октября международные резервы России составляли $731,2 млрд. 17 октября 2025 г. объем резервов достиг $742,4 млрд и обновил максимум. До этого наблюдался их устойчивый рост. К 10 октября показатель вырос до $729,5 млрд, прибавив $7 млрд благодаря положительной переоценке.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и Банка России. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.