Международные резервы России в октябре увеличились на 1,8%
Объем международных резервов России в октябре 2025 г. вырос на на 1,8% или $12,54 млрд и составил $725,841 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
За десять месяцев текущего года резервы увеличились на 19,2% или $116,773 млрд. Цена монетарного золота в резервах в октябре возросла на на 6,2% или $17,608 млрд до $299,821 млрд. В то же время доля золота в резервах за месяц достигла 41,3% с 39,6%.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и Банка России. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.
9 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что конфискация российских золотовалютных резервов в Европе не поможет Украине расплатиться с долгами. По его мнению, возможная конфискация активов – «открытый обман и грабеж», поскольку легального способа сделать это нет.