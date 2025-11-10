Международные резервы России в октябре увеличились на 1,8%

За десять месяцев текущего года резервы увеличились на 19,2% или $116,773 млрд. Цена монетарного золота в резервах в октябре возросла на на 6,2% или $17,608 млрд до $299,821 млрд. В то же время доля золота в резервах за месяц достигла 41,3% с 39,6%.