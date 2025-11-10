Комитет Госдумы начнет рассмотрение поправок к бюджету 13 ноября
Комитет Госдумы по бюджету и налогам 13 ноября начнет рассматривать поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026–2028 гг. Об этом сообщил глава комитета Андрей Макаров.
«В обсуждении будут принимать участие все профильные комитеты ГД, министерства и ведомства, представители Счетной палаты», – заявил он.
До этого комитет установил срок подачи поправок до 18:00 мск 10 ноября. Второе чтение проекта бюджета запланировано на 18 ноября.
6 ноября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство подготовило 590 поправок на общую сумму более 7 трлн руб. По его словам, изменения касаются не только проекта федерального бюджета, но и налогового законодательства и сопутствующих актов. Министр подчеркнул, что значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности, а также отметил, что при их подготовке учитывались предложения бизнеса и профильных ведомств.