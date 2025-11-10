Комитет Госдумы начнет рассмотрение поправок к бюджету 13 ноября

6 ноября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство подготовило 590 поправок на общую сумму более 7 трлн руб. По его словам, изменения касаются не только проекта федерального бюджета, но и налогового законодательства и сопутствующих актов. Министр подчеркнул, что значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности, а также отметил, что при их подготовке учитывались предложения бизнеса и профильных ведомств.