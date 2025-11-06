Газета
Главная / Экономика /

Правительство подготовило 590 поправок ко второму чтению проекта о бюджете РФ

Ведомости

Правительство РФ подготовило 590 поправок на общую сумму более 7 трлн руб. ко второму чтению в закон о российском бюджете на период на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг . Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

По его словам, предложенные поправки касаются не только проекта федерального бюджета, но и налогового законодательства, а также сопутствующих актов. Значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности, подчеркнул министр.

Силуанов отметил, что при внесении изменений в законодательство министры учитывали предложения бизнеса и заинтересованных ведомств.

Госдума 21 октября приняла закон о корректировке параметров бюджета на 2025 г. На следующий день нижняя палата в первом чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Согласно ему, дефицит в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП), в 2027 г. – 3,186 трлн руб. (1,2% ВВП), в 2028 г. – 3,514 трлн руб. (1,3% ВВП).

