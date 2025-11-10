Газета
Goldman Sachs повысил рейтинг Индии с «нейтрального» до «выше среднего»

Ведомости

Американский банк Goldman Sachs повысил рейтинг Индии с «нейтрального» до «выше среднего». Там отметили увеличение прибыли и поддержку экономики страны госполитикой. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, рост индийского фондового рынка стимулируют снижение ставок, дерегуляция банков, снижение налога на товары и услуги и замедление фискальной консолидации. 

На фоне геополитических и торговых рисков для Индии Goldman Sachs отметил внутреннюю самодостаточность, возрождение массового потребления, сектора новой экономики и очагов быстрого роста как ключ к получению высокой прибыли.

28 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжает обсуждать с партнерами, включая Индию и Китай, вопросы торгово-экономического сотрудничества на фоне давления со стороны США по вопросу закупок российской нефти.

