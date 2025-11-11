Минфин: дефицит бюджета РФ в январе–октябре составил 4,2 трлн рублей – 1,9% ВВП

Поступления нефтегазовых доходов составили 7,5 трлн руб., в прошлом году показатель был выше на 21,4%. В Минфине объяснили результат снижением средней цены на нефть. При этом поступление доходов в этой сфере сложилось на уровне, который превышает их базовый размер, рассказали в ведомстве.