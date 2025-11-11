Минфин: дефицит бюджета РФ в январе–октябре составил 4,2 трлн рублей – 1,9% ВВП
По итогам января–октября федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4,19 трлн руб., или 1,9% ВВП, сообщил Минфин РФ. Показатель на 4,31 трлн руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Объем доходов бюджета за указанный период составил 29,92 трлн руб., что на 0,8% выше, чем в прошлом году. Объем расходов составил 34,11 трлн руб. (+15,4% год к году).
Поступления нефтегазовых доходов составили 7,5 трлн руб., в прошлом году показатель был выше на 21,4%. В Минфине объяснили результат снижением средней цены на нефть. При этом поступление доходов в этой сфере сложилось на уровне, который превышает их базовый размер, рассказали в ведомстве.
Ненефтегазовые доходы составили 22,43 трлн руб. (+11,3%). Поступления оборотных налогов в январе–октябре выросли на 5,8% год к году. Это соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции. В законе о бюджете предусмотрено понижение прогноза таких доходов, подчеркнули в министерстве.
22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. В этом году дефицит федерального бюджета России, в соответствии с последними поправками Минфина, составит 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП).