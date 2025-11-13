Международные резервы РФ за неделю сократились на $6 млрд

В октябре текущего года объем международных резервов России увеличился на 1,8%, или $12,54 млрд, до $725,841 млрд. За десять месяцев резервы выросли на 19,2%, или $116,773 млрд. Цена монетарного золота в резервах за месяц возросла до $299,821 млрд. Доля золота в резервах за месяц достигла 41,3% с 39,6%.