Международные резервы РФ за неделю сократились на $6 млрд
Международные резервы России снизились за неделю на 0,8%, или $6 млрд, и составили $719,8 млрд по состоянию на 7 ноября 2025 г. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Снижение резервов произошло в основном в связи с отрицательной переоценкой. К 31 октября объем резервов составлял $725,8 млрд.
В октябре текущего года объем международных резервов России увеличился на 1,8%, или $12,54 млрд, до $725,841 млрд. За десять месяцев резервы выросли на 19,2%, или $116,773 млрд. Цена монетарного золота в резервах за месяц возросла до $299,821 млрд. Доля золота в резервах за месяц достигла 41,3% с 39,6%.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и ЦБ. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.