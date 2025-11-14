Набиуллина: экономика справилась с шоками после 2022 года

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. западные страны начали вводить антироссийские санкции. 23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Ограничения затронули импорт СПГ, крупнейшие энергетические компании и суда. Запрет на импорт СПГ вводится поэтапно – краткосрочные контракты прекращают действие через шесть месяцев, долгосрочные перестанут действовать с 1 января 2027 г.