Набиуллина: экономика справилась с шоками после 2022 года
Плавающий валютный курс оказался важным инструментом для смягчения экономических шоков, с которыми Россия столкнулась в 2022 г. из-за санкций. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Конгресса финансистов Казахстана.
«Были очень гибкие условия макроэкономические, в том числе плавающий валютный курс. Я считаю, что он абсорбировал во многом те шоки, которые произошли», – пояснила она (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. западные страны начали вводить антироссийские санкции. 23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Ограничения затронули импорт СПГ, крупнейшие энергетические компании и суда. Запрет на импорт СПГ вводится поэтапно – краткосрочные контракты прекращают действие через шесть месяцев, долгосрочные перестанут действовать с 1 января 2027 г.