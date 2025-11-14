Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина: экономика справилась с шоками после 2022 года

Ведомости

Плавающий валютный курс оказался важным инструментом для смягчения экономических шоков, с которыми Россия столкнулась в 2022 г. из-за санкций. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Конгресса финансистов Казахстана.

«Были очень гибкие условия макроэкономические, в том числе плавающий валютный курс. Я считаю, что он абсорбировал во многом те шоки, которые произошли», – пояснила она (цитата по ТАСС).

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. западные страны начали вводить антироссийские санкции. 23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Ограничения затронули импорт СПГ, крупнейшие энергетические компании и суда. Запрет на импорт СПГ вводится поэтапно – краткосрочные контракты прекращают действие через шесть месяцев, долгосрочные перестанут действовать с 1 января 2027 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь