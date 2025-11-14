Набиуллина назвала главные ошибки ЦБ

Также Набиуллина отметила неверную коммуникацию в 2024 г. Тогда регулятор давал понять, что ставка в 16% является достаточно высокой, политика достаточно жесткой, и ожидалось снижение инфляции, а затем и ключевой ставки. Это спровоцировало ложные ожидания рынка: бизнес активно брал кредиты по плавающим ставкам, надеясь на их быстрое снижение. Итогом стало то, что кредитная активность продолжала расти двузначными темпами вместо ожидаемого замедления.