Главная / Экономика /

Набиуллина назвала главные ошибки ЦБ

Это «запоздалое» повышение ключевой ставки и неверная коммуникация
Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала ошибки регулятора, допущенные в 2023–2024 гг. Об этом она сказала на конгрессе финансистов в Казахстане, передает Reuters.

Одной из таких ошибок стало запоздалое повышение ключевой ставки в 2023 г. Ключевая ставка ЦБ удерживалась на уровне 7,50% с сентября 2022 до июля 2023 г. и была повышена до 16% лишь в декабре 2023 г.

Также Набиуллина отметила неверную коммуникацию в 2024 г. Тогда регулятор давал понять, что ставка в 16% является достаточно высокой, политика достаточно жесткой, и ожидалось снижение инфляции, а затем и ключевой ставки. Это спровоцировало ложные ожидания рынка: бизнес активно брал кредиты по плавающим ставкам, надеясь на их быстрое снижение. Итогом стало то, что кредитная активность продолжала расти двузначными темпами вместо ожидаемого замедления.

В 2025 г. ставка достигала 21% годовых. Постепенное снижение началось в июне: сначала регулятор снизил ставку до 20%, затем до 18% и 17%, а в октябре – до 16,5%. На последнем заседании ЦБ рассматривал сохранение ставки на уровне 17% и снижения до 16%, говорила Набиуллина.

Большинство индикаторов устойчивой инфляции несколько месяцев находятся в диапазоне 4–6% и выраженной тенденции к ее снижению нет, указывала глава ЦБ. Регулятор допускает как снижение, так и сохранение ключевой ставки на заседании совета директоров в декабре.

