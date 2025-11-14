Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Силуанов призвал не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономике

Ведомости

России нужно всегда быть готовой выполнить все цели и задачи, а не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономической сфере, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

«Нам не надо рассчитывать на тучные или худые годы, надо быть всегда готовыми к выполнению тех задач, которые перед нами стоят», – сказал глава российского финансового ведомства.

Силуанов отметил, что Минфин и Банк России проводят именно такую бюджетную и денежно-кредитную политику. Он напомнил, что, несмотря на действующие в отношении России санкции, государство выполняет все свои обязательства. Министр добавил, что ресурсы находятся и для того, чтобы обеспечить выполнение «целей, проектов и задач, которые сегодня ставит перед нами руководство страны». 

14 ноября председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что плавающий валютный курс оказался важным инструментом для смягчения экономических шоков, с которыми Россия столкнулась в 2022 г. из-за санкций. Сейчас страна справилась с ними, по ее словам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь