Силуанов призвал не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономике
России нужно всегда быть готовой выполнить все цели и задачи, а не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономической сфере, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».
«Нам не надо рассчитывать на тучные или худые годы, надо быть всегда готовыми к выполнению тех задач, которые перед нами стоят», – сказал глава российского финансового ведомства.
Силуанов отметил, что Минфин и Банк России проводят именно такую бюджетную и денежно-кредитную политику. Он напомнил, что, несмотря на действующие в отношении России санкции, государство выполняет все свои обязательства. Министр добавил, что ресурсы находятся и для того, чтобы обеспечить выполнение «целей, проектов и задач, которые сегодня ставит перед нами руководство страны».
14 ноября председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отметила, что плавающий валютный курс оказался важным инструментом для смягчения экономических шоков, с которыми Россия столкнулась в 2022 г. из-за санкций. Сейчас страна справилась с ними, по ее словам.