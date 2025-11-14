Силуанов призвал не полагаться на наступление «тучных или худых лет» в экономике

Силуанов отметил, что Минфин и Банк России проводят именно такую бюджетную и денежно-кредитную политику. Он напомнил, что, несмотря на действующие в отношении России санкции, государство выполняет все свои обязательства. Министр добавил, что ресурсы находятся и для того, чтобы обеспечить выполнение «целей, проектов и задач, которые сегодня ставит перед нами руководство страны».