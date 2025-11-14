Грир: США снизят пошлины на товары из Швейцарии до 15%

По словам Грира, тариф на продукцию из Швейцарии будет снижен с 39 до 15%. В рамках договоренностей Швейцария обязалась инвестировать $200 млрд в экономику США, а также перенести часть производств на американскую территорию. Кроме того, Берн намерен увеличить закупки самолетов Boeing. Грир отметил, что подробности соглашения будут раскрыты позже.