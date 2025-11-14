Газета
Грир: США снизят пошлины на товары из Швейцарии до 15%

США и Швейцария согласовали торговое соглашение, предусматривающее существенное снижение американских пошлин на швейцарские товары. Об этом сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир, передает Bloomberg.

По словам Грира, тариф на продукцию из Швейцарии будет снижен с 39 до 15%. В рамках договоренностей Швейцария обязалась инвестировать $200 млрд в экономику США, а также перенести часть производств на американскую территорию. Кроме того, Берн намерен увеличить закупки самолетов Boeing. Грир отметил, что подробности соглашения будут раскрыты позже.

13 ноября Bloomberg сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе в 2026 г. Издание отмечало, что это может стать шансом для Швейцарии улучшить двусторонние связи после сложного периода.

Пошлины в размере 39% на швейцарский экспорт действуют с августа 2025 г. и стали одними из самых высоких среди введенных США для развитых экономик. Берн активно добивался пересмотра тарифов. Как отмечалось, прорыв стал возможен после визита группы швейцарских бизнесменов в Вашингтон, где они представили аргументы в пользу смягчения ограничений.

