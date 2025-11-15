Комитет ГД поддержал обнуление акциза на этиловый спирт при производстве АИ-92
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая предполагает обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Изменения вносятся ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета.
Мера призвана вовлечь денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина, рассказал в ходе заседания комитета заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. Внесение поправок он связал с напряженной ситуацией на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с атаками на НПЗ.
«Мы предлагаем в том случае, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высокооктанового бензина – не взимать акциз. Взимать акциз по нулевой ставке», – сказал Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Минэнерго Сергей Цивилев в сентябре говорил, что ведомство и российские нефтяные компании скорректировали графики ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Он пояснил, что плановые ремонты на НПЗ перенесены таким образом, чтобы они не выпадали на периоды пикового спроса на бензин.
В октябре представители нефтяных компаний доложили на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, что они оптимизируют логистику, соблюдают баланс поставок, увеличивают производство дизельного топлива и бензина. В этом же месяце стало известно, что к защите объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов планируется привлекать резервистов.