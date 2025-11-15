Комитет ГД одобрил снижение порога годовой выручки для уплаты налогов при УСН
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил на заседании поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки для предпринимателей, которые работают по упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) и должны уплачивать НДС. Со следующего года этот порог будет снижен с 60 до 20 млн руб., передает «РИА Новости».
Правительство РФ учло предложения по налоговой системе, по УСН для малого и среднего бизнеса и патентной системе, сообщил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. Кабмин предлагает сделать поэтапные изменения по порогам уплаты НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., 15 млн руб. в 2027 г. и 10 млн руб. в 2028 г.
В первоначальной редакции законопроекта предусматривалось снижение до 10 млн руб. уже в следующем году. Премьер также сообщил, что власти могут ввести мораторий на привлечение к ответственности МСП, впервые допускающих нарушения по НДС.
Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что в рамках поправок лица, которые впервые становятся плательщиками НДС, получат право принять решение об отказе от применения пониженных ставок до истечения трехлетнего срока. Это нужно для того, «чтобы те, кто неправильно принял решение, могли его изменить», пояснил он.