Комитет ГД одобрил снижение порога годовой выручки для уплаты налогов при УСН

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил на заседании поправки о поэтапном снижении порога годовой выручки для предпринимателей, которые работают по упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) и должны уплачивать НДС. Со следующего года этот порог будет снижен с 60 до 20 млн руб., передает «РИА Новости».