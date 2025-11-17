Григоренко: отечественные ИТ-компании вносят 6% в ВВП России
Вклад ИТ-отрасли в России составляет около 6% от ВВП страны, заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, на каждый вложенный господдержкой рубль государство получает два. Григоренко отметил, что ежегодно выручка российских ИТ-компаний растет на 20-25%.
«Когда это свое, это своя отрасль, это свои рабочие места, свои налоги, своя компетенция, своя научная база – это развитие, это суверенитет страны», – отметил вице-премьер.
3 октября АНО «Цифровая экономика» представила результаты мониторинга ключевых показателей ИТ-отрасли. Так, выручка российских ИТ-компаний выросла на 15% в I квартале 2025 г. и достигла 2,5 трлн руб. Численность работников в отрасли повысилась на 11%, а выплаты сотрудникам – на 20%.