Выручка российских ИТ-компаний в I квартале выросла на 15%

Выручка российских ИТ-компаний выросла на 15% в I квартале 2025 г. Результаты мониторинга ключевых показателей ИТ-отрасли представила АНО «Цифровая экономика». Данные показали уверенный рост по всем направлениям – от выручки и инвестиций до занятости и налоговых поступлений.

Выручка компаний от реализации товаров и услуг увеличилась на 15% и достигла 2,5 трлн руб. Численность работников в отрасли выросла на 11%, а выплаты сотрудникам – на 20%. Объем уплаченных налогов и страховых взносов увеличился на 13%, обеспечив 4,9% совокупных налоговых поступлений страны.

Особенно выделился рост инвестиций в исследования и разработки – +136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, это свидетельствует о стратегическом переходе компаний от адаптации к активному созданию собственных технологий.

Также компании увеличили инвестиции в нефинансовые активы на 15%, а расходы на амортизацию почти в два раза – на 95%. Это свидетельствует о масштабном обновлении оборудования и инфраструктуры.

«ИТ-отрасль не только успешно адаптировалась к новым реалиям, но и заняла значимое место в национальной экономике: результаты мониторинга красноречиво говорят об этом», – прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Мониторинг проводят ежеквартально по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко. Следующий квартальный мониторинг планируется презентовать в ноябре на форуме «Цифровые решения» в Москве 12-15 ноября.

