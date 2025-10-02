Kama Flow вложила 100 млн рублей в разработчика инфраструктурного ПО Platformeco

По словам Даббаха, с точки зрения масштабов рынка инвестиции в размере 100 млн руб. не являются значительными – объем сегмента инфраструктурного ПО в 2024 г. оценивается примерно в 132 млрд руб. Даббах уточнил, что Kama Flow, по его информации, вошла в сделку через конвертируемый заем, что типично для инвестиций на посевной стадии (seed). В то же время для стартапа ранней стадии в нише инфраструктурного ПО такой объем финансирования – серьезный ресурс для ускорения продаж, сертификации, выхода в реестр и проведения пилотов с крупными заказчиками. По его оценке, этих средств может хватить на 12–24 месяца активного роста.