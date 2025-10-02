Kama Flow вложила 100 млн рублей в разработчика инфраструктурного ПО Platformeco

Kama Flow вложила 100 млн рублей в разработчика инфраструктурного ПО PlatformecoИзначально продукт создавался внутри «Леруа Мерлен», но с 2023 года был выделен в самостоятельную компанию
Инвестиционная компания Kama Flow вложила 100 млн руб. в Platformeco – российского разработчика инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Сделка была закрыта на полях Moscow Startup Summit, рассказал «Ведомостям» представитель Kama Flow. Инвесткомпания получила миноритарный пакет в Platformeco, но его размер не раскрывается. По данным «СПАРК-Интерфакса», 65,04% ООО «Платформеко» (юрлицо Platformeco) принадлежит Сергею Шелухину, 18,4% – Александру Бондарику, 11,04% – Аркадию Юсупову. Также 5,52% компании у ООО «Портофино Кэпитал».
Platformeco специализируется на разработке решений в области интеграций, управления API (интерфейсом взаимодействия приложений) и внедрения ИИ-агентов. Разрабатываемое Platformeco решение изначально появилось в 2018 г. внутри «Леруа Мерлен». Его запустили Бондарик и Юсупов, ранее отвечавшие за IT-направление «Леруа Мерлен» в России.
С 2023 г. они выделили проект в независимую юридическую структуру, а к команде основателей присоединился Шелухин – бывший младший партнер McKinsey & Company и руководитель российских и международных IT-компаний, рассказывает представитель Kama Flow. По его словам, на старте в Platformeco инвестировала Portofino Capital, созданная бывшим исполнительным директором J.P. Morgan Дмитрием Водянниковым. Детали процесса выхода «Леруа Мерлен» из Platformeco стороны не раскрывают.
Привлеченные средства будут направлены на развитие iPaaS-платформы для интеграций и API-менеджмента, а также на запуск нового продукта для внедрения ИИ-агентов в бизнес-процессы крупных компаний, говорит представитель нового инвестора. Kama Flow рассматривает инвестиции в инфраструктурный софт как одно из приоритетных направлений, сообщил инвестиционный директор компании Сергей Гайворонский.
По данным СПАРКа, выручка ООО «Платформеко» по РСБУ в 2024 г. составила 164 млн руб. против 42 млн руб. в 2023 г. Чистый убыток в 2024 г. составил 46,5 млн руб. против прибыли 36,9 млн руб. годом ранее.
По мнению партнера фонда ФРИИ, директора «Акселератора ФРИИ» Дмитрия Калаева, интерес к сегменту инфраструктурного ПО в России закономерен на фоне ухода с рынка иностранных вендоров – отрасль все еще находится в стадии импортозамещения. Динамику выручки стартапа Калаев объясняет инерционностью сектора: предприятиям потребовалось время, чтобы адаптироваться, найти российские аналоги и заключить контракты.
Калаев напомнил, что рынок инфраструктурного ПО остается капиталоемким – цикл заключения сделки может превышать год, а отсрочка платежей достигать шести месяцев. По его словам, в этих условиях дополнительное финансирование критично для масштабирования. Он добавил, что объем инвестиций Kama Flow соизмерим с годовой выручкой Platformeco и может стать ресурсом для ускорения роста. Эксперт также подчеркнул, что на фоне общей сдержанности венчурного рынка сделка выглядит значимой.
По данным Dsight, в первом полугодии 2024 г. в России было закрыто 54 венчурных сделки на сумму 6,3 млрд руб. Из них на индустриальные разработки пришлось около 1 млрд руб. Как отметил основатель Dsight Арсений Даббах, интерес к сегменту инфраструктурного ПО в России продолжает расти – это рынок «домашнего спроса», где все большую долю занимают отечественные вендоры. По его оценке, в 2024 г. сегмент вырос примерно на 30% год к году.
«Этот сектор привлекателен для инвесторов, так как возможен быстрый коммерческий результат у стартапа и скорый экзит (продажа доли крупному стратегическому инвестору. – «Ведомости»). Крупные системные интеграторы и холдинги активно скупают продуктовые команды – это дает выход для ранних инвесторов», – отмечает Даббах.
Партнер группы компаний Startech.vc Елизавета Тихер отметила, что ПО для бизнеса остается самым востребованным направлением для инвестиций в России. Это связано как с высоким уровнем цифровизации корпоративного сегмента, так и с политикой импортозамещения: государство ограничивает использование зарубежного ПО и поддерживает отечественных разработчиков, что делает российские продукты более востребованными и перспективными с точки зрения прибыли. Стартапам в этом сегменте проще выходить на клиентов, поскольку бизнес-аудитория уже подготовлена к внедрению технологий, подчеркнула она.
По словам Даббаха, с точки зрения масштабов рынка инвестиции в размере 100 млн руб. не являются значительными – объем сегмента инфраструктурного ПО в 2024 г. оценивается примерно в 132 млрд руб. Даббах уточнил, что Kama Flow, по его информации, вошла в сделку через конвертируемый заем, что типично для инвестиций на посевной стадии (seed). В то же время для стартапа ранней стадии в нише инфраструктурного ПО такой объем финансирования – серьезный ресурс для ускорения продаж, сертификации, выхода в реестр и проведения пилотов с крупными заказчиками. По его оценке, этих средств может хватить на 12–24 месяца активного роста.
Тихер говорит, что, несмотря на снижение общего объема венчурных сделок в России, инвестиция в размере 100 млн руб. выглядит весомо для стартапа, который уже показывает стабильную выручку и рост. Обычно Kama Flow инвестирует в более зрелые компании с оборотом от 300 млн руб., но динамика Platformeco, вероятно, сделала проект интересным, говорит она. По мнению Тихер, фонд может рассматривать возможность участия и в следующем инвестиционном раунде.
При успешной коммерциализации Kama Flow потенциально может возглавить следующий раунд и довести компанию до стадии экзита с миллиардной выручкой, считает Даббах. По его оценке, доля Platformeco на рынке пока составляет лишь 0,4–0,5%, но компания «суперперспективная» и покажет «впечатляющий рост» и в 2025 г.
Среди лидеров российского рынка инфраструктурного ПО Даббах назвал разработчиков в области СУБД и виртуализации, включая Postgres, Arena Data, группу «Астра», а также крупных системных интеграторов и поставщиков – BFT, Softline и «Ланит». По его словам, на долю пяти крупнейших российских вендоров в 2024 г. пришлось более половины рынка.
Тихер среди лидеров отрасли назвала 1С, «Битрикс24», «Контур», ЦФТ и «Диасофт» – все они были основаны до 2014 г., когда началась активная фаза импортозамещения. Эти примеры, по мнению эксперта, показывают, что у молодого игрока также есть шанс вырасти до сопоставимых показателей.
Она добавила, что интерес к инфраструктурному ПО усиливается не только в России, но и во всем мире на фоне тренда на внедрение ИИ в бизнес-процессы, что требует глубокой автоматизации. В этих условиях решения, подобные тем, что разрабатывает Platformeco, становятся особенно актуальными, заключила Тихер.