Bloomberg: банки африканских стран начали снижение ставок

13 ноября «Ведомости» писали, что инфляция в странах развивающегося мира за последние два квартала была ниже, чем в развитых странах. Подобной тенденции не наблюдалось как минимум 3,5 десятилетия, за исключением периода пандемии, пишет издание. За III квартал 2025 г. в развитых странах инфляция составила 3,32% в годовом выражении, в то время как в развивающихся – 2,47% (самый низкий показатель с начала 2021 г.). Данных за II квартал издание не приводит.