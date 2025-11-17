Bloomberg: банки африканских стран начали снижение ставок
Африканские центральные банки переходят к снижению процентных ставок на фоне ослабления инфляции и стремления поддержать экономический рост. В ближайшие недели решения о смягчении политики примут регуляторы Египта, Ганы, Анголы, Южной Африки, Кении, Нигерии, а также Лесото, Намибии и Ботсваны, сообщает Bloomberg.
Экономисты ожидают, что «год завершится дальнейшим снижением ставок по всему континенту», а мягкий цикл продолжится и в 2026 г. Ослабление доллара, падение цен на нефть и более мягкая позиция ФРС снизили инфляционное давление, что позволило развивающимся странам изменить приоритеты с борьбы с ценами на поддержание экономики.
Самыми активными станут Гана и Кения: в Гане инфляция упала до минимума за четыре года и центробанк готовится к третьему подряд крупному снижению ставки – сразу на 325 б. п., до 18,25%. В Кении планируется снижение на 25 б. п.
Среди крупнейших экономик континента регуляторы Нигерии и Анголы также рассматривают новые сокращения, после того как в сентябре впервые за много лет снизили ставки. В Анголе инфляция резко замедлилась, создав пространство для продолжения цикла.
Ключевые решения ожидаются 20 ноября – тогда ставки объявят Южная Африка и Египет. Большинство опрошенных Bloomberg экономистов считают, что ЮАР возобновит снижение ставки, тогда как перспективы Египта остаются неопределенными после скачка инфляции, вызванного ростом арендных платежей.
13 ноября «Ведомости» писали, что инфляция в странах развивающегося мира за последние два квартала была ниже, чем в развитых странах. Подобной тенденции не наблюдалось как минимум 3,5 десятилетия, за исключением периода пандемии, пишет издание. За III квартал 2025 г. в развитых странах инфляция составила 3,32% в годовом выражении, в то время как в развивающихся – 2,47% (самый низкий показатель с начала 2021 г.). Данных за II квартал издание не приводит.