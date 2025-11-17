ЕК снизила прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год

По данным ресурса, в отчете Брюсселя указано, что его прогноз «по-прежнему сопряжен с высокой степенью неопределенности», а «баланс рисков» остается «смещенным в сторону снижения». В Еврокомиссии заявили, что нападки президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США, возобновление торговой напряженности, эскалация украинского конфликта, а также стихийные бедствия создают значительные риски для роста экономики Евросоюза и мировой экономики.