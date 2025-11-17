ЕК снизила прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год
Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста экономики еврозоны на 2026 г. с 1,4% до 1,2%, а экономики Евросоюза в целом – с 1,5 % до 1,4 %. Об этом сообщает EurActiv.
По данным ресурса, в отчете Брюсселя указано, что его прогноз «по-прежнему сопряжен с высокой степенью неопределенности», а «баланс рисков» остается «смещенным в сторону снижения». В Еврокомиссии заявили, что нападки президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США, возобновление торговой напряженности, эскалация украинского конфликта, а также стихийные бедствия создают значительные риски для роста экономики Евросоюза и мировой экономики.
Еще одной серьезной опасностью Брюссель считает внезапный обвал фондовых рынков США, которые в последнее время нестабильны из-за опасений инвесторов по поводу потенциала искусственного интеллекта в плане производительности и увеличения доходов.
30 октября Европейский центральный банк в третий раз подряд оставил ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Депозитная ставка сохранилась на уровне 2%, базовая – 2,15%, маржинальная кредитная – 2,4%.