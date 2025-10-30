ЕЦБ третий раз подряд сохранил ключевые ставки на прежних уровнях

В сообщении регулятора отмечается, что инфляция по-прежнему близка к среднесрочной цели в 2%, а общая оценка инфляционных перспектив не изменилась. По мнению ЕЦБ, экономика еврозоны продолжает расти несмотря на внешние вызовы. На устойчивость, как подчеркивается, влияют сильный рынок труда, стабильное финансовое положение частного сектора и эффект предыдущих снижений ставок.