ЕЦБ третий раз подряд сохранил ключевые ставки на прежних уровнях
Европейский центральный банк в третий раз подряд сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Депозитная ставка осталась на уровне 2%, базовая – 2,15%, маржинальная кредитная – 2,4%.
В сообщении регулятора отмечается, что инфляция по-прежнему близка к среднесрочной цели в 2%, а общая оценка инфляционных перспектив не изменилась. По мнению ЕЦБ, экономика еврозоны продолжает расти несмотря на внешние вызовы. На устойчивость, как подчеркивается, влияют сильный рынок труда, стабильное финансовое положение частного сектора и эффект предыдущих снижений ставок.
При этом регулятор указывает на сохраняющуюся неопределенность из-за торговых споров и геополитической напряженности.
Предыдущие заседания 11 сентября и 24 июля также завершились без изменения ставки. 3 июля Financial Times сообщала, что чрезмерно сильный евро вызывает обеспокоенность у ЕЦБ, так как может помешать инфляции достигнуть целевых показателей.
Следующее заседание по денежно-кредитной политике ЕЦБ назначено на 17–18 декабря.