Путин подписал закон об увеличении вычета по семейным инструментам
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений вырастет до 500 000 руб. на каждого родителя.
Максимальная сумма вычета повысится для семьи на 200 000 руб. и составит 1 млн руб. Вычет будет распространяться на сумму вложений в долгосрочные сбережения в тех ситуациях, когда превышение стандартного его размера связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений родители также смогут получить до 24-летия ребенка, если он учится очно.
Кроме того, документом предусматриваются стимулы для работодателей по участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Согласно изменениям, взносы работодателей по программе будут учитываться в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов по конкретному работнику за расчетный период не будут облагаться страховыми взносами.
1 сентября «Ведомости» со ссылкой на крупные негосударственные пенсионные фонды писали, что участники ПДС получили первое софинансирование от государства. По данным Минфина, получателями денег от государства будут около 2,6 млн россиян, которые получат в общей сложности почти 52 млрд руб.