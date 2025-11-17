Путин подписал закон об увеличении вычета по семейным инструментам

Кроме того, документом предусматриваются стимулы для работодателей по участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Согласно изменениям, взносы работодателей по программе будут учитываться в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов по конкретному работнику за расчетный период не будут облагаться страховыми взносами.