Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфины РФ и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

Ведомости

Министерства финансов России и Монголии договорились о расширении профессионального взаимодействия. По итогам переговоров главы Минфина РФ Антона Силуанова с его монгольским коллегой Болдыном Жавхланом стороны подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении ведомства.

Документ станет основой для обмена опытом и совместной работы по направлениям, которые сейчас считаются приоритетными для обеих стран. Речь идет о цифровизации бюджетного процесса, применении технологий искусственного интеллекта при управлении госфинансами, использовании новых финансовых инструментов и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Силуанов отметил, что Россия готова делиться наработанными практиками в сфере госфинансов. Он напомнил, что подобный формат уже действует с рядом партнеров, и Москва рассчитывает на аналогичное развитие диалога с Монголией.

Кроме того, министры обсудили ключевые вопросы двусторонней финансовой повестки: ситуацию во взаимной торговле и расчетах, создание условий для роста гуманитарных и туристических обменов, продвижение совместных инвестпроектов.

5 сентября премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на Восточном экономическом форуме подчеркивал, что Россия, Китай и Монголия «одержимы» идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь