Минфины РФ и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве
Министерства финансов России и Монголии договорились о расширении профессионального взаимодействия. По итогам переговоров главы Минфина РФ Антона Силуанова с его монгольским коллегой Болдыном Жавхланом стороны подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении ведомства.
Документ станет основой для обмена опытом и совместной работы по направлениям, которые сейчас считаются приоритетными для обеих стран. Речь идет о цифровизации бюджетного процесса, применении технологий искусственного интеллекта при управлении госфинансами, использовании новых финансовых инструментов и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
Силуанов отметил, что Россия готова делиться наработанными практиками в сфере госфинансов. Он напомнил, что подобный формат уже действует с рядом партнеров, и Москва рассчитывает на аналогичное развитие диалога с Монголией.
Кроме того, министры обсудили ключевые вопросы двусторонней финансовой повестки: ситуацию во взаимной торговле и расчетах, создание условий для роста гуманитарных и туристических обменов, продвижение совместных инвестпроектов.
5 сентября премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на Восточном экономическом форуме подчеркивал, что Россия, Китай и Монголия «одержимы» идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества.