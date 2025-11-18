Минфины РФ и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве

Документ станет основой для обмена опытом и совместной работы по направлениям, которые сейчас считаются приоритетными для обеих стран. Речь идет о цифровизации бюджетного процесса, применении технологий искусственного интеллекта при управлении госфинансами, использовании новых финансовых инструментов и других вопросах, представляющих взаимный интерес.