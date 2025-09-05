Премьер Монголии считает ВЭФ важным механизмом сотрудничества в макрорегионе
Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал мероприятие важным механизмом диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Он заявил, что Россия, Китай и Монголия «одержимы» идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества.
2 сентября Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели встречу в Пекине.
Президент России заявил о стремлении страны к всестороннему развитию взаимовыгодных и равноправных отношений как с Китаем, так и с Монголией. Он отметил важность дополнения двустороннего сотрудничества трехсторонним форматом взаимодействия.