Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Монголии считает ВЭФ важным механизмом сотрудничества в макрорегионе

Ведомости

Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвал мероприятие важным механизмом диалога в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Он заявил, что Россия, Китай и Монголия «одержимы» идеей расширения взаимовыгодного сотрудничества.

2 сентября Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели встречу в Пекине.

Президент России заявил о стремлении страны к всестороннему развитию взаимовыгодных и равноправных отношений как с Китаем, так и с Монголией. Он отметил важность дополнения двустороннего сотрудничества трехсторонним форматом взаимодействия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её