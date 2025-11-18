Госдума приняла законопроект о технологическом сборе во втором чтении
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, согласно которому с 1 сентября 2026 г. в России будет введен технологический сбор для компаний, которые занимаются импортом или производством продукции с электронной компонентной базой.
15 ноября заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что финансовое ведомство ожидает от технологического сбора доходов в размере около 218 млрд руб. в федеральный бюджет. При этом за четыре месяца 2026 г., когда начнет действовать документ, государство может заработать порядка 20 млрд руб., 88 млрд руб. в Минфине рассчитывают получить в 2027 г. и около 110 млрд руб. – в 2028 г.
10 ноября «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что власти определились со способом реализации механизма технологического сбора. Собеседник издания отмечал, что плательщиками станут компании-производители независимо от степени их локализации. Сбор также будет распространяться на товарные категории, определенные правительствам (этот процесс будет поэтапным), где доля отечественных производителей невысока.