Минтруд хочет изменить индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

В конце октября глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что ведомство видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 000 (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков налога на профдоход (НПД). По мнению Егорова, «разрушать систему взаимосвязей» всех самозанятых с заказчиками из-за такой доли тех, кто может использовать ее для ухода бизнеса от налогов, может оказаться поспешным решением.