Минтруд хочет изменить индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми
Минтруд РФ предложил изменить индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Проект приказа опубликован на портале проектов правовых актов.
Новый индикатор будет срабатывать, если организация сотрудничает более чем с 35 самозанятыми дольше чем три месяца. Каждый самозанятый должен получать среднемесячный доход от 35 000 руб. и 75% от этого дохода должно поступать от одной организации. Срабатывание индикатора станет поводом для проверки Рострудом.
Уточненный индикатор будет принимать во внимание индивидуальные данные каждого самозанятого, а не усредненные показатели по организации. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин пояснил, что это повысит точность определения возможных нарушений, среди которых и подмена трудовых отношений.
В конце октября глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что ведомство видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 000 (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков налога на профдоход (НПД). По мнению Егорова, «разрушать систему взаимосвязей» всех самозанятых с заказчиками из-за такой доли тех, кто может использовать ее для ухода бизнеса от налогов, может оказаться поспешным решением.
Минтруд проверил 170 предприятий на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84% случаев нашел такие нарушения.