Россия снизила объем инвестиций в гособлигации США до $31 млн в сентябре

В 2025 финансовом году дефицит бюджета США составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в 2024 г. При этом еще в январе ведомство прогнозировало, что дефицит бюджета в 2025 г. составит $1,9 трлн. Расходы государства возросли на $301 млрд (на 4%) до $7,03 трлн, в то время как доходы выросли на $308 млрд (на 6%) до $5,22 трлн.