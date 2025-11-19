Россия снизила объем инвестиций в гособлигации США до $31 млн в сентябре
Согласно данным министерства финансов США, в сентябре 2025 г. Россия сократила объем инвестиций в американские гособлигации до $31 млн. Из этой суммы $22 млн приходилось на долгосрочные бумаги, а $9 млн – на краткосрочные, пишет ТАСС.
Для сравнения, в августе вложения оценивались в $39 млн, а в июле – в $38 млн.
Резкое сокращение инвестиций РФ в госдолг США началось весной 2018 г.: тогда их объем упал с $96 млрд в апреле до $14,9 млрд в мае.
При этом, как сообщали в пресс-службе Банка России, сам ЦБ не владеет казначейскими обязательствами США и не покупает их. Такие ценные бумаги могут приобретать частные и корпоративные инвесторы через финансовые учреждения.
В 2025 финансовом году дефицит бюджета США составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в 2024 г. При этом еще в январе ведомство прогнозировало, что дефицит бюджета в 2025 г. составит $1,9 трлн. Расходы государства возросли на $301 млрд (на 4%) до $7,03 трлн, в то время как доходы выросли на $308 млрд (на 6%) до $5,22 трлн.